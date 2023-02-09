Karabük'teki iki katlı ahşap evde yangın çıktı

İHA

Olay, ilçeye bağlı Çavuşlu köyü Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Şen'e adlı vatandaşa ait olan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı ev kül oldu.