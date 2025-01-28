Karacabey’de kaldırım işgalleri sona erdi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm esnafları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu ve "Kaldırımlar yayalarındır" mesajını verdi. Bu süreçte esnafa el broşürleri dağıtıldı ve yaya geçişlerini engelleyen ürün ve malzemelerin kaldırılmasının önemi vurgulandı.

Kahveciler ve Benzerleri Odası başta olmak üzere tüm esnaf odası yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, vatandaşların yaşam alanlarına müdahale edilmemesi gerektiği belirtildi. Bu bilgilendirme çalışmaları ve görüşmelerin ardından, Ocak ayı itibarıyla kaldırımlar üzerindeki işgaller büyük ölçüde sonlandırıldı. Karacabey Belediyesi, esnafın haklı taleplerinin değerlendirileceğini, ancak uygulamanın geri adım atılmadan devam edeceğini duyurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kaldırımların kullanım hakkının yayalara ait olduğunu belirterek, bu alanlarda işgale yol açan uygulamalara kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi. Kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda başlatılan çalışmaların başarılı sonuç verdiğini ifade eden Başkan Karabatı, esnaf odası yöneticilerine ve duyarlı esnaflara teşekkür etti.

Başkan Karabatı, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, şehir merkezinde kaldırım işgallerinin önlenmesi için titizlikle çalışmaya devam edecektir. Esnaflarımız, yaya kaldırımlarına ve yol kenarlarına koydukları masa, sandalye, duba, ilan ve reklam tabelalarını kaldırmalıdır. Yaya geçişlerini engelleyen tüm malzemelerin kaldırılması, vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmesini ve alışveriş yapabilmesini sağlayacaktır. Kaldırım işgallerini önlemek, belediye zabıtasının sorumluluğundadır, ancak esnaflarımızın da zabıta ekiplerimize yardımcı olmaları gerekmektedir. Biz, bu sorunu ceza keserek değil, iletişim ve ortak akılla çözmeyi hedefliyoruz. Esnaflarımızdan kurallara uymalarını ve yayalara daha rahat yürüyüş imkânı sağlamalarını bekliyoruz. Bu konuda Karacabey olarak hep birlikte ülkemize örnek olalım" dedi.