Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış

Erdoğan, “Organ bağışının hayat kurtardığının canlı kanıtıyım. Hem donörüme minnet borcumu ödeme hem de organ bağışına dikkat çekip, farkındalık oluşturma çabasındayım” sözlerini kullandı.

5 YILI GERİDE BIRAKTI

Bodrum’da yaşayan Erdoğan’ın hayatı, Ekim 2013’de turist rehberliği yaparken sağlığının bozulmasıyla alt üst oldu. Şiddetli mide ağrısıyla gittikleri hastanede “Primier bilier siroz” tanısı koyulan Erdoğan, karaciğerinin iflas ettiğini öğrendi. İlaç tedavisi görmeye başlayan Erdoğan’ın durumu karaciğer nakli için canlı donör bulma arayışındayken kötüleşti. O dönemde İstanbul’da tedavi gören Erdoğan’ın şansı, kadavra listesine yazıldığı İzmir Kent Hastanesinden gelen telefonla döndü. Yapılan kadavra bağışın kendisine uygun olduğu söylenen Erdoğan soluğu İzmir’de aldı. Nakil 26 Ekim 2017’de Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Nakilden sonra hızla toparlanan Erdoğan normal yaşamına döndü, ardından da ara verdiği spora yeniden başladı.

“BU OYUNLARIN MİSYONU ÇOK ÖNEMLİ”

Ülkemizde spor yapan organ nakilli bireyleri bir çatı altında toplayabilecek ne bir federasyon ne de bir dernek var diyen Erdoğan, “Nitekim 2022 Ağustos’ta İngiltere’deki şampiyonada ülkemizi sadece ben temsil ettim. Ben ve donörüm, uzun atlamada üçüncülük ve gülle atmada da ikincilik kazandık. Donörüm diyorum, çünkü onun sayesinde yaşıyorum, yarışıyorum. 18-19 Mart 2023 tarihinde Balkan Masterler Salon Atletizm Şampiyonasında normal sporcularla yarıştım. Antrenman gayeli 15-23 Nisan’da Avustralya’da yapılacak Dünya Transplant Oyunlarına hazırlık için bu yarışmaya katıldım. Bu oyunların misyonu çok önemli. Bir ülkede transplant oyunları düzenlendiğinde özellikle basın, sosyal medyada büyük ses getirdiği ve istatistiklere göre bir yıl sonra o ülkede kadavradan bağışları yüzde 18-35 oranında artırdığı tespit edilmişti. Bu oyunlar ülkemizde de farkındalık oluşturmak, organ bağışı konusunda bilinci artırmak, organ naklinde geldiğimiz başarılı noktayı dünyaya göstermek açısından çok önemli. Ancak yarışmalara katılabilmek için devletin önderlik edip tüm paydaşların destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prof. Dr. Murat Kılıç da Erdoğan’ın organ naklinin hayat kurtarıcı olduğunu kanıtlayan en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Üstlendiği misyon da hastalara umut verici” diye konuştu.

“ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARDIĞININ CANLI KANITIYIM”

Her şey bitiyor derken, Kent Hastanesinden gelen müjdeyle hayatının değiştiğini ve kendisine bir yaşam hediye edildiğini belirten Erdoğan, “Organ bağışının hayat kurtardığının canlı kanıtıyım” diyerek şöyle konuştu: “Eski bir milli sporcu olarak sporla geniş kitlelere ulaşarak dikkat çekebileceğimi düşündüm. Bana hediye edilen hayatın nasıl sürdüğünü, organ bağışçıma ve ailesine olan minnettarlığımı gösterme, ülkemizde çok az olan kadavradan organ bağışı konusunda farkındalık oluşturma amacıyla yeniden spora başladım. Organ bağışlarını, organ bekleyen hastaların umutlarını artırmayı, ülkemizin organ naklindeki başarılarını göstermeyi gâye edindim. Nitekim nakil olduktan 4 ay sonra yavaş yavaş egzersiz yapmaya başladım. O zamanki hedefim 2019 yılında İngiltere’de yapılan Dünya Transplant Oyunlarına katılmaktı. Benim için harika bir deneyim oldu. 61 ülkeden gelen farklı spor dallarında mücadele eden 8-80 yaş aralığındaki nakilli bireylerin dünyaya organ bağışı farkındalığı mesajını vermek için çaba gösterdiklerine şahit oldum. Bu ilk yarışımda uzun atlama, basketbol ve gülle atma müsabakasında ülkemizi temsil ettim” dedi.