Karaciğer ve mide sağlığına iyi geliyor. İşte şifa deposu ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Karaciğer ve mide sağlığına iyi geliyor. İşte şifa deposu ot
Karaciğer ve mide fonksiyonlarını destekleyen Kısa Mahmut otunun ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Doğal besinler, sağlıklı bir yaşam arzulayan insanlar için tercih edilen bir alternatif olmaya devam ediyor.

Bu besinler arasında Kısa Mahmut otu da var. Bu bitki, hem estetik hem de sağlık açısından çok yararlı bir bitki.

Kısa Mahmut otu, karaciğer ve mide sağlığını koruyan bir bitki olarak ilgi çekiyor.

KISA MAHMUT OTU NEDİR?

Kısa Mahmut otu, sıcak bölgelerde yetişen, pembe renkli ve güzel kokulu çiçeklere sahip bir bitkidir.

Yaprakları parlak yeşil renkte olup, alt kısımları kadife gibi yumuşak olmasıyla biliniyor. Bitkinin tadı ise acıdır.

KISA MAHMUT OTU NASIL KULLANILIR?

Kısa Mahmut otu, çoğunlukla çay şeklinde tüketilir. Bunun için bitkinin çiçekli dalları ve yaprakları kurutulur ve sıcak suya konulmasıyla biliniyor. 10 dakika demlenmesi beklenir ve sonra içilir.

Kısa Mahmut otu çayı, iştah açıcı, ateş düşürücü, yara iyileştirici ve uyarıcı etkileriyle biliniyor.

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