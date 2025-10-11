Uzmanlar, düzenli zeytinyağı kullanımının genel sağlık faydalarına dikkat çekerken, özellikle safra taşı tedavisinde tek başına bu yöntemin yeterli olmadığı uyarısını yaptı.

Yüzyıllardır süregelen bir gelenek olarak anılan ve Osmanlı padişahlarının da faydalandığı öne sürülen "zeytinyağı kürü"nün karaciğer ve safra kesesini temizleyerek vücudu adeta sıfırladığı yönündeki popüler inanış, uluslararası bilim camiasının da ilgi odağı hâline geldi.

Araştırmalar, zeytinyağının bu organlar üzerindeki olumlu etkilerine işaret etti, ancak uzman isimler, radikal arınma uygulamalarının tek başına tedavi metodu olamayacağı konusunda uyarıda bulundu.

ZEYTİNYAĞI, KOLESİSTOKİNİN SALGISINI TETİKLEDİ

Yapılan bilimsel çalışmalar, özellikle sızma zeytinyağının içeriğindeki bileşenlerin, sindirim sistemi üzerindeki etkileyici rolünü ortaya koydu.

Bilim insanları, zeytinyağı tüketildiğinde, ince bağırsaktan kolesistokinin adlı bir hormonun salgılandığını tespit etti. Bu hormon, safra kesesinin kasılmasını uyararak safra salgısını artırdı ve kesenin boşalmasını kolaylaştırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiliz televizyon doktoru ve beslenme uzmanı Dr. Michael Mosley, zeytinyağının anti-enflamatuvar ve antioksidan özelliklerinin genel karaciğer sağlığına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Mosley, düzenli olarak kaliteli zeytinyağı tüketiminin kronik iltihabı hafifletebileceğini ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltabileceğini belirtti.

KARACİĞER YAĞLANMASI RİSKİNE KARŞI KORUMA SAĞLADI

Akdeniz diyetinin temel taşı olan sızma zeytinyağı, karaciğer yağlanması (NAFLD) gibi yaygın sorunlara karşı koruyucu etkileriyle de dikkat çekti.

Çeşitli meta-analizler ve randomize kontrollü çalışmalar, zeytinyağı alımının karaciğerdeki yağ birikimini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, bu faydanın zeytinyağının fenolik içeriği ve antioksidan aktivitesi ile yakından ilişkili olduğunu kaydetti.

SAFRA TAŞI TEDAVİSİNDE TEK BAŞINA YÖNTEM OLMADI

Ancak, Johns Hopkins Hastanesi'nden hepatolog Dr. Tinsay Woreta gibi uzmanlar, özellikle safra taşlarını vücuttan attığı iddia edilen "zeytinyağı temizliği" gibi yoğun arınma kürlerinin etkinliği konusunda şüpheci yaklaştı.

Dr. Woreta, karaciğer temizliği adı altında piyasaya sürülen ürünlerin genellikle ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından düzenlenmediğini ve klinik deneylerle yeterince test edilmediğini ifade etti.

Mayo Clinic uzmanları da bu tür arınma kürlerinin safra taşlarını parçaladığına dair güvenilir bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Aksine, bazı kişilerde bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi yan etkilerin gözlemlendiği bilgisi paylaşıldı.

Safra taşlarının cerrahi müdahale veya reçeteli ilaçlar gibi kanıtlanmış tedavi yöntemleriyle ele alınması gerektiği vurgulandı.

Bilimsel veriler sızma zeytinyağının sağlıklı bir diyetin parçası olarak karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını desteklediğini gösterse de, yüksek dozda ve tek seferlik uygulamaların mucizevi bir "sıfırlama" sağladığı yönündeki iddiaların bilimsel temeli zayıf kaldı.

Uzmanlar, zeytinyağını düzenli ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak görmeyi tavsiye etti.