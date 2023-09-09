Karaciğer yağlanmasına kökten çözüm. Uzmanlar 7 adımı açıkladı

Uzmanlar karaciğer sağlığını korumak için 7 önerisini açıkladı. Özellikle de karaciğer yağlanmasına iyi gelerek karaciğeri ter temiz yapan tavsiyeler dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karaciğer yağlanmasına kökten çözüm. Uzmanlar 7 adımı açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Sağlıklı bir yaşamın temelinde sağlıklı bir karaciğer yattığının altı çizildi. Vücudun en büyük organı olan karaciğer, kan dolaşımındaki toksinlerin uzaklaştırılmasına, filtrelenmesine ve sağlıklı kan şekeri seviyelerinin korunmasında bize destek olduğu biliniyor.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Vücudumuzun olmazsa olmaz organları arasında olan karaciğer sağlığını korumak için uzmanlardan gelen 7 öneri bu süreçte önem kazandı.

İŞTE 7 ÖNERİ…

-Tempolu yürüyüşün önemi büyük

Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş olumlu sonucu garanti ettiğinin altı çizildi. Dakikada 100 adım tempolu yürüyüş, kilo kaybı bile yaşamadan karaciğer yağlanmasını azalttığını ortaya çıkardı.

-Kaliteli uyku şart

Geceleri en az 7 saat uyunması gerektiği ifade edildi. Hafta sonları kaybedilen uyku saatlerini telafi etmeniz önerildi.

-Günlük yürüyüş çok önemli

Karaciğer yağlanması yaşayanların en az 30 dakika ile 1 saat arasında, daha az olmamak kaydıyla yürümesi önerildi. Ne kadar çok adım atarsanız o kadar iyi sonuç alabileceğinin altı çizildi.

-Kahve ve çay tüketin

Günde 3 fincan çay ve şeker içermeyen sade kahve karaciğer yağlanması riskini azaltır, karaciğer fibrozisini tersine çevirdiğinin altı çizildi.

Ayrıca karaciğer yağlanmasının ilerleme riskini azaltır karaciğer yağlanması riskini azaltır.

-Bol su tüketimi olmazsa olmaz

Yeterli su içmek, karaciğer fonksiyonu da dahil olmak üzere genel sağlığı destekleyeceği bildirildi.

-Geceleri sakın yemek yemeyin

Yatmadan en az üç saat önce yemek yemekten kaçınmanızın gerektiği vurgulandı.

-Alkolden uzak durun

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, fazla kilolu bireylerde veya fazla alkol kullanımı nedeniyle şeker hastalığı ya da insülin direnci olan kişilerde görülen, karaciğerde yağ birikmesi durumudur.

Karaciğerde biriken yağ, zamanla karaciğerin büyümesine neden olur. Önceleri basit yağlanma olarak adlandırılan ve karaciğer test bozukluğu yapmamış vakalarda, zamanla iltihaplanma gelişerek yağlı karaciğer hastalığı (steatohepatit) gelişmektedir. Bu vakalar, siroz ve kanser gelişimi için risk altındadır.

KARACİĞER YAĞLANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yorgunluk,

-Halsizlik,

-Terleme,

-Efor kapasitesinde azalma,

-Nefes darlığı,

-Ciltte kızarma,

-Kaşıntı,

-Karnın sağ üst kısmında dolgunluk hissi gibi belirtilere neden olabilir.

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