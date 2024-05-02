Karaciğeri bebek karaciğeri gibi yapan 5 besin ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar

Detoks, son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan ve vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına destek olan bir beslenme yöntemi olarak tanımlanabilir.

Yanlış yaşam tarzı seçimleri, kötü beslenme alışkanlıkları ve çevresel etkenler, vücutta toksin birikimine yol açabiliyor.

Doğru ve uygun şartlarda gerçekleştirilen detoks, vücuda birçok pozitif etki sunabilir.

Ancak, detoksun bir diyet programı olmadığı ve uzun süreli bir beslenme yöntemi olarak benimsenmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Karaciğerden toksinlerin atılmasında sağlıklı beslenme büyük önem taşır ve bu yüzden detoksifikasyon özellikleri taşıyan gıdaların tüketilmesi önerilir.

Bu bağlamda, 5 önemli detoks gıdası öne çıkmakta.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, detoks için önemli olan 5 gıdayı şöyle sıralıyor:

Kivi:

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi kivi, C vitamini bakımından zengin yapısıyla soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Ispanak:

Lif ve su içeriği yüksek olan ıspanak, kabızlıkla mücadelede ve sindirim sisteminin sağlıklı işleyişinde etkilidir.

Balkabağı:

C ve E vitaminleri ile A vitaminine dönüşen beta-karoten içeriği sayesinde cilt sağlığına katkıda bulunan balkabağı, detoks sürecinde tercih edilebilir.

Turp:

Lif bakımından zengin olan turp, sindirimi kolaylaştırır ve safra üretimini düzenleyerek karaciğer ve safra kesesinin korunmasına yardımcı olur.

Greyfurt:

Su oranı yüksek olan greyfurt, C vitamini kaynağı olarak toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini destekler.

Detoks Destekleyici Yöntemler Hakkında Uzman Görüşleri...

Diyetisyen Elif Yağmur Kaçar, detoksun desteklenmesi amacıyla sosyal medyada yayılan birçok yöntem olduğunu belirtiyor.

Kaçar, detoksun, vücuttaki toksinlerin atılması ve sağlığın korunması için gerçekleşen bir metabolik süreç olduğunu, ancak kontrolsüz ve uzun süreli uygulamalarının sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini vurguluyor. Kaçar, "Detoks, vücudun idrar, dışkı, sebum ve ter yoluyla kimyasal maddeleri ve metabolitleri atma sürecidir. Ana detoks organları karaciğer ve böbreklerken, deri ve akciğerler de bu süreçte rol alır. Bağırsaklar ve idrar yolu ise atıkların vücuttan atıldığı diğer organlardır. Vücudumuz, kendi detoks mekanizmasına sahiptir," diyor.

Detoks Nedir?

Detoks, vücuttaki toksinleri temizlemek amacıyla tasarlanmış kısa süreli bir diyet programıdır. Detoks, genellikle meyve, sebze, meyve suları ve su gibi besinlerden oluşan sıkı bir diyeti içerir ve bazen bitkisel çaylar, takviyeler gibi ek unsurları da barındırabilir.

Detoks Nasıl Yapılır?

Detoks diyetleri, genellikle birkaç gün süresince belirli yiyecek gruplarından uzak durmayı ve sonrasında bu yiyecekleri yavaşça diyetinize tekrar dahil etmeyi içerir. Detoks, vücudun birikmiş yağları yakmasını sağlayabilir ve sınırlı kalori alımı ile kilo kaybına katkıda bulunabilir. Sağlıklı bir detoks diyeti, işlenmiş, yüksek yağ ve şeker içeren gıdaların tüketimini kısıtlar ve bunları daha fazla meyve ve sebze ile değiştirir. İşlenmiş gıdalardaki katkı maddeleri ve koruyucular, gıda alerjilerine, sindirim sağlığı sorunlarına ve kilo artışına yol açabilir.