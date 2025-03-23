Karadağ, Cebelitarık'a takılmadı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup L mücadelesinde Karadağ, Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip maça iyi başlasa da 13. dakikada şok bir golle geriye düştü. Ethan Britto’nun kullandığı köşe vuruşunda Karadağ kalecisi Igor Nikic topu yumruklamak isterken hata yaptı. Havadaki topu iyi takip eden Dan Bent, Cebelitarık’ı 1-0 öne geçirdi.

Bu gole cevap gecikmedi. Karadağ, baskısını artırarak 22. dakikada Stevan Jovetic’in sert vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi ekip oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. 70. dakikada Marko Tuci’nin kafa golüyle öne geçen Karadağ, üç dakika sonra Adam Marusic’in ceza sahasında düzgün bir vuruşla fileleri sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Bu galibiyetle Karadağ gruptaki iddiasını korudu. Bir sonraki maçında Faroe Adaları’nı konuk edecek olan Karadağ, üst üste ikinci galibiyetini hedefliyor. Cebelitarık ise güçlü rakibi Çekya’yı ağırlayacak.