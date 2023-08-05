Karadelikten gizemli radyo sinyalleri. Bilim insanları şaşırdı

Bir kara deliğin derinliklerinden ateşlenen gizemli radyo sinyalleri tespit edildi. Karadeliklerin, ışık hızına yaklaşan yüklü maddeyi fırlattığı uzun zamandır bilinmektedir. GRS 1915+905 adlı nesne de farklı değil. Birbirleriyle karşılıklı yarar sağlayan kozmik bir dansa yakalanmış bir yıldız ve kara delik.

Yıldız, kara deliğin çektiği materyali saçar ve bir miktar materyal jet akımı olarak uzaya fırlatılır. Bununla birlikte, bazen, jet akımı kısa bir süre yalpalayabilir ve yeni bir çalışma, bu olduğunda kara delikten de gizemli bir radyo sinyalinin çıktığını bulmuştur.

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre karadelik, jet akımı emisyonlarına paralel olarak son otuz yılda düzenli olarak "sürekli" x-ışını aktivitesi yaydı. Bu aktivitenin kara deliğin derinliklerinden geldiğine inanılıyor.

Bununla birlikte, daha yakın zamanlarda, son birkaç yıl içinde, kara delik iki ayrı olayda garip yeni bir sinyal yaydı. 1-10 Hz normal aralığında kaydedilmek yerine, yeni salınımlar Ocak 2021 ve Haziran 2022'de tespit edildi ve 1,05-1,45 GHz aralığındaydı.