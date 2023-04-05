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Karadeniz Ereğli’de gönüllü itfaiyeci eğitimleri devam ediyor

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Gönüllü İtfaiyeci’ projesi kapsamında 14’üncü grup eğitimleri başladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:39
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Karadeniz Ereğli’de gönüllü itfaiyeci eğitimleri devam ediyor

Karadeniz Ereğli’de gönüllü itfaiyeci eğitimleri devam ediyor
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ANKA'da yer alan habere göre, Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından toplumun afet bilincini artırmak ve farkındalık oluşturarak gönüllüler yetiştirmek amacıyla yaşama geçirilen projede 14’üncü dönem eğitimleri başladı. 

65 kişinin katıldığı eğitim programının ilk gününde; Yanma ve Yangın Bilgisi, Yangın Sınıfları, Yangın çıkış nedenleri, Yangın Etkenleri, Yangın Söndürme Cihazları Çeşitleri ve Etki Alanları ile Binalarda Kurulacak Acil Durum Ekipleri konuları anlatıldı. Bugüne kadar 470 gönüllü itfaiyecinin yetiştirildiği eğitim programı, toplam 8 hafta sürecek.

Bir sonraki eğitim programına katılarak gönüllü itfaiyeci olmak isteyenler, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecek. 

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