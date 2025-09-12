Karadeniz kıyısında deniz keyfine hava engeli! 4 günlük yasak

DHA
Karadeniz kıyısında deniz keyfine hava engeli! 4 günlük yasak

Tekirdağ’ın Saray ve Kırklareli’nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle dört gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesinde hava koşulları nedeniyle denize girmeyi dört gün süreyle yasakladı. Valilik açıklamasında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 13-14-15-16/09/2025 tarihlerinde 4 gün denize girmek yasaklanmıştır” denildi.

Kırklareli Vize Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 13-14-15-16 Eylül 2025 günlerinde 4 gün süre ile Vize ilçemize bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

