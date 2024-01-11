Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı ‘Üçlü Girişim’. İmzalar İstanbul’da atıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov’un katılımıyla gerçekleştirilen “MCM Black Sea Mutabakat Metni İmza Töreni” Sarıyer’deki Kalender Kasrı’nda düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna’da başlayan savaş sonrasında, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin bundan farklı şekilde etkilendiğini belirterek, “Öncelikle belirtmek isterim ki risk ve tehditlerin arttığı, çatışmaların savaşa evrildiği hassas bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde Türkiye olarak, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisi için çok yönlü gayret göstermekteyiz. Bu kapsamda Karadeniz’de ortaya çıkan kriz sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çatışmaların sonlandırılması, insani yardımların sağlanması, tahıl koridorunun oluşturulması ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yoğun diplomatik girişimlerde bulunduk.” ifadesini kullandı.

Türkiye olarak bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz’deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni dikkatle sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguladıklarını vurgulayan Güler, bugüne kadar sözleşmenin kurallarına riayet eden tüm devletlere teşekkür ederek, bundan sonra da aynı hassasiyeti beklediklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savaşın yol açabileceği güvenlik risklerinden korunmanın, bu süreçte kıyıdaş müttefikler için hayati önem taşıdığını dile getirerek, imzalanan mutabakata ilişkin süreci şöyle aktardı: “Savaşın başlaması ile birlikte Karadeniz’de sürüklenen mayınlardan dolayı bir tehdit oluştu. Bunun üstesinden gelebilmek için Bulgar ve Rumen müttefiklerimizle birlikte ortak gayretlerle bugüne kadar geldik. Nitekim, müttefiklerimiz Romanya ve Bulgaristan ile birlikte “Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea)” imzaladık”.