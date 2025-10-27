Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

4. dakikada Moundilmadji'nin ara pasında Emre Kılınç ceza sahası içinde Rizespor kalecisi Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldı. Kılınç'ın yerden sert vuruşunda top, Erdem Canpolat'tan oyun alanına döndü.

7. dakikada Samsunspor öne geçti. Musaba'nın sol çaprazdan pasında altı pas içindeki Holse, topa dokunarak kaleci Erdem Canpolat'ın ellerinin arasından ağlara gönderdi: 1-0.

29. dakikada gelişen Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun ortasında ceza sahası içinde Samet Akaydın'ın ters vuruşunda top kale direğine çarparak Moundilmadji'nin önünde kaldı. Moundilmadji'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Çaykur Rizespor skora denge getirdi. Augusto'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rak-Sakyi, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Ev sahibi Samsunspor 45. dakikada gole yaklaştı. Tomasson, sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girer girmez sert vuruşunda top, üst direkten oyun alanına döndü.

69. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada Van Drongelen'in sol çaprazdan şutunda kaleci Erdem Canpolat, topu kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Samsunspor puanını 17'ye yükseltti ve haftayı 5. sırada tamamladı. 10 puanlı Çaykur Rizespor ise 12. sırada yer aldı.