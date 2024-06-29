Karadeniz'in ortasında kayığıyla ölümle dans etti! Dev hortumun içinden geçti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 26 Haziran tarihi akşam saatlerinde denizde hortum etkisini gösterirken, daha öne eşine rastlanmamış bir olay yaşandı.

Fatsa Motor İskelesi istikametinden kayığıyla gelen bir balıkçı, hortumun meydana geldiği sırada hortumun gittiği yöne doğru giderek içerisinden geçti. O esnada balıkçı kayığının sallandığı ve içerisindeki av malzemelerinin denize düştüğü görüldü.

"4-5 TON TEKNEYİ BÖYLE KALDIRIR GİBİ YAPTI"

Adrenalin yaşamak için hortumun içerisinden geçtiğini ifade eden 50 yıllık balıkçı Mahmut Oktay, "Daha önce böyle bir hortum Fatsa´da görülmedi, böyle açıktan geçerdi. O esnada 2 tane açıkta vardı, bir tane burada vardı ona da ben yakındım, ‘nasıl bir şey? Şöyle birkaç metre yaklaşayım’ Dedim. Nasıl bir duygu, nasıl bir dönme şekli o suyun böyle vakumlayıp da yukarı doğru çekmesi merak ettim. Bir de gücü çok az olduğundan dolayı çok büyük bir hortum olmadığından dolayı biraz yaklaştım ve içinden geçmeyi istedim, geçtim sonuçta çok küçük de olsa müthiş bir kuvvet suyu vakumlayarak 4-5 ton tekneyi böyle kaldırır gibi yaptı. Teknenin üzerindeki şamandıralar falan vardı, onları bayağı bir savurdu. Sağa sola bizi de anında ıslattı, bizi devireceğini zannetmiyorum yani küçüktü, fazla bir kuvveti olmadığını tahmin ettim. Onun için içine girdim. Hiç ömrüm boyunca o şekilde o yakınlıkta hortum görme şansım yok, en azından değerlendirmek istedim” dedi.

"O GİRDABIN İÇİNE DALDI"

Hortumun olduğu sırada balıkçı teknesini cep telefonu kamerası ile kaydeden İbrahim Karacı, “Balık tutuyorduk. O ara adaların oradan bir ara hortum çıktı, bayağı bir büyük hortum yükseldi. O daha kaybolmadan burada Yalıköy tarafında ikincisi gözüktü. Bu esnada bir tane kayık hortumun çevresinde iki üç tur attı, sonunda o girdabın içine daldı. Kayığın üzerindeki mantarlar, ağlar denize düştü. Polisler burada sahili boşaltıyordu, bağırdılar ve kayığı oradan gönderdiler” diye konuştu.