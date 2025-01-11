Karagümrük evine mutlu dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karagümrük evine mutlu dönüyor

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek üç puanı kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Iğdır FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbul temsilcisinin 53. dakikada Göktan Gürpüz'ün attığı golle 1-0 sonuçlandı. Iğdır FK'da Burak Altıparmak 90+4'te kırmızı kart gördü.

Aldığı galibiyetle Fatih Karagümrük 34 puana yükselirken son 6 maçta 5. mağlubiyetini alan Iğdır FK ise 25 puanda kaldı.

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Abdülhamit Söyler

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 90+1 Kerim Avcı), Aleksic, Regattin (Dk. 83 Lico), Ahmet Emin Engin (Dk. 83 Burak Çoban), Caner Cavlun, Thuram, Burak Altıparmak, Burak Bekaroğlu, Marcos Silva (Dk. 70 Niemann)

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Wesley, Dovedan (Dk. 79 Arda İbrahim Akgün), Tresor Doh, Ahmet Sivri (Dk. 87 Emir Tintiş), Göktan Gürbüz (Dk. 90 Muhammed Mert), Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya

Gol: Dk. 53 Göktan Gürpüz (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Burak Altıparmak (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 70 Wesley ve Talha Ülvan (Solwie Ener

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