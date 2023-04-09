Fenerbahçe, ligin formda takımı Karagümrük deplasmanına çıkacak

Editör: Hamza Özalkuş
Beşiktaş derbisi sonrası alacağı galibiyetle moral bulmak isteyen Fenerbahçe, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Karagümrük ise 11 maçtır kaybetmiyor. Mücadelenin nasıl geçeceği merak konusu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Davide Biraschi, cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
Geçen devre Kadıköy'de oynanan maçta gülen taraf, 5-4'lük skorla Fenerbahçe oldu.