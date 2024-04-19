Karagümrük'ten PFDK'ya sert tepki

Kaynak: AA
Karagümrük'ten PFDK'ya sert tepki
Fatih Karagümrük, ziraat mühendisi olmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaya tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilci raporu ile Disiplin Kurulu’na sevk edilip, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır. Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

PFDK, dün açıkladığı kararında, kulübünün çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısınTrendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, ziraat mühendisi bulundurmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaya tepki gösterdi.a katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin lira para cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

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