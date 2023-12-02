Karahalile otu ishali böyle tedavi ediyor

İnsanların korkulu rüyası olan ishali tedavi eden karahalile otu dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Karahalile otu ishali böyle tedavi ediyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İshal ise insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

İshali önlemek için karahalile haşlanarak kullanıldığının ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İSHAL NEDİR?

Tıpta diare olarak da bilinen ishal; aşırı ve normalden çok daha sık, sulu ve gevşek dışkılama durumu olduğu biliniyor. Bu duruma ise bağırsaklarda serbest halde fazla sıvı dolaşımı ya da kalın bağırsakta bulunan sıvının yeteri kadar emilememesi neden olmaktadır.

KARAHALİLE OTU NEDİR?

Yaygın olarak siyah veya chebulic myrobalan olarak bilinen Terminalia chebula, Pakistan'dan Güney Asya'ya özgü bir Terminalia türüdür. Hindistan ve Nepal doğudan güneybatı Çin'e ve güneyde Sri Lanka, Malezya ve Vietnam'a kadar.

KARAHALİLE OTU NASIL KULLANILIR?

Tavaya 50 gram karahalile bitkisi koyun ve 10 damla sıvı yağ ekleyin. Kısık ateşte yakmadan 10 dakika kavurun. Halile bitkisi soğuyunca öğütücüye atın ve toz kıvamına gelene kadar çekin. Bu tozu ödem, kabızlık, idrar kaçırma, öksürük gibi sorunlarınız için haftada üç defa tüketebilirsiniz.

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