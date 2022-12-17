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  • 'Karaip Korsanı' Johnny Deep ölümcül bir hastalığa yakalanan 11 yaşındaki hayranını kırmadı

'Karaip Korsanı' Johnny Deep ölümcül bir hastalığa yakalanan 11 yaşındaki hayranını kırmadı

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, ölümcül bir hastalığa yakalanan 11 yaşındaki Kori adlı hayranının isteğini kırmadı. Deep, hastalık ile uğraşan minik hayranı Kori için Karayip Korsanları serisindeki "Jack Sparrow" rolüne girdi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:42
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Karaip Korsanları filmi ile büyük ses getiren Johnny Deep ölümcül bir hastalığa yakalanan 11 yaşındaki hayranı Kori'nin isteğini yerine getirdi.

'Karaip Korsanı' Johnny Deep ölümcül bir hastalığa yakalanan 11 yaşındaki hayranını kırmadı
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Geçtiğimiz yıl eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasını kazanan ve dünyanın en çok konuştuğu ismi olan Johnny Depp, son yaptığı hareketle bir kez daha gönülleri fethetti.

KALP HASTASI ÇOCUK ÖLÜMÜ BEKLİYOR

BBC'nin haberine göre, Britanya'da yaşayan 11 yaşındaki Kori isimli çocuk iki başarısız kalp nakli ameliyatı geçirmesinin ardından üçüncü ameliyat sürecine devam etmek istemedi. Kori ve ailesi, 11 yaşındaki çocuğun ne kadar yaşayabileceğini hakkında bir fikirleri olmadığını söyledi.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kori'nin bu olayların ardından ise Johnny Deep'i Jack Sparrow rolünde görmek istedi. Deep, Kori'nin dileğini gerçekleştirmek içinse Jack Sparrow rolüne girdi. Oyuncu Depp ve Kori, You Tube yayınında video görüşme gerçekleştirdi. Depp, çocuğa, "Sana en büyük şansları diliyorum" ifadelerini kullandı.

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