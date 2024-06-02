Karaman’da 5 katlı binada yangın

Kaynak: İHA
Karaman’da 5 katlı binada yangın

Karaman’da beş katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi 369. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alınan bilgiye göre, çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti.

aw218282-02.jpgİhbar sonrası yangının çıktığı bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak bina sakinlerini tahliye ederken, itfaiye de yangına müdahale etti.

aw218282-03.jpgİtfaiyenin 1 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol atına alınarak söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının kağıtların tutuşması sonucu çıktığı olasılığı üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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