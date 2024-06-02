Karaman’da 5 katlı binada yangın

Yangın, Hamidiye Mahallesi 369. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alınan bilgiye göre, çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti.

İhbar sonrası yangının çıktığı bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak bina sakinlerini tahliye ederken, itfaiye de yangına müdahale etti.

İtfaiyenin 1 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol atına alınarak söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının kağıtların tutuşması sonucu çıktığı olasılığı üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.