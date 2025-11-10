Gazete Andolu'dan Ayhan Uysal'ın haberine göre; Karaman’da son dönemde yaşanan skandallar zincirine bir yenisinin daha eklendiği öne sürüldü.

Hala Ensar Vakfı olayıyla anılan Karaman’da yeni bir istismar iddiası kentte büyük yankılara neden oldu.

MUAYENE BULGULARI KAN DONDURDU

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Sarıveliler’de bulunan Eren Yatılı Bakım Merkezinde kalan 17 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli A.K.Ö., makatından kan gelmesi üzerine acil olarak Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

17 Ekim Cuma günü cinsel istismar şüphesiyle Ermenek’te yapılan ilk muayenenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen A.K.Ö.’nün muayene bulguları, iddialara göre kan dondurucu nitelikte olduğu ifade edildi.

Hastane raporlarında bulunan iddialara göre çocuğun makat bölgesinde cinsel istismar bulgularına rastlanırken, vücudunun çeşitli yerlerinde de işkence izleri tespit edildiği öne sürüldü.

Ayrıca ilk muayene raporlarında; koltuk altı, sırt, omuz ve bacak bölgelerinde sürtünme ve soyulma (dermabrazyon) izleri, sol üst kolda ve boyunda morarma (ekimoz) bulguları, sağ elde ise şişlik ve yara kaynaklı morluklar olduğunun altı çizildi. Ayrıca bazı yaraların da eski tarihlere ait olduğu izlerinin kaldığı kaydedildi.

Hem zihinsel hem bedensel engelli olan A.K.Ö., olay sonrası Adli Tıp Kurumu doktoruna sevk edildi.

YENİÇAĞ BELGESİNE ULAŞTI!

Söz konusu cinsel istismarın belgesine Yeniçağ ulaştı. Hastanede düzenlenen sağlık raporunda erkek çocuğuna cinsel istismarın boyutu gözler önüne serildi.

İşte o belge:

SKANDAL BUNUNLA DA BİTMEDİ

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki muayenesi tamamlanan A.K.Ö., daha sonra yeniden Başyayla ilçesine gönderildiği bildirildi. 18 Ekim gecesi saat 03.00 sıralarında ilçeye ulaşan cinsel istismar mağduru engelli çocuk için bu kez sağlık ocağı açtırıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cinsel istismar bulgularına rastlanmasına rağmen, A.K.Ö. için Başyayla’da gece açtırılan sağlık ocağında darp raporu düzenlendi.

Raporun ardından çocuk, Eren Yatılı Bakım Merkezi’nden alınarak Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ne yerleştirildi.

KİM YAPTI?

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cinsel istismar bulgularına rastlanmasının ardından gözler Başyayla İlçesi’ne çevrildi. Bu istismarı kimin yaptığı merak konusu olurken olayla ilgili soruşturmanın boyutu kamuoyu tarafından merak konusu oldu.

AYNI KURUM DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Eren Yatılı Bakım Merkezi daha önce de benzer iddialarla gündeme gelmişti. Kurumda görevli personelin engelli bireylere şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansımış ve büyük tepkilere neden olmuştu.

Diğer yandan, Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü S.B.’nin de, devlet koruması altındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı ve görevden alındığı ifade edilmişti.