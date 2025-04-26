Karaman’da feci kaza! Demir kasanın altında kaldı: Vardiya amirinden acı haber

Kaynak: İHA
Karaman’da feci kaza! Demir kasanın altında kaldı: Vardiya amirinden acı haber

Karaman’da bir fabrikada vardiya amiri Mehmet Arısoy, çatıdaki internet kablosunu tamir ederken demir kasa yüklü forkliftten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Organize Sanayi Bölgesi'nde hijyenik ürünleri üreten fabrikanın deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada vardiye amiri olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Arısoy (46), fabrikanın çatısında bulunan internet kablosunu onarmak için üzerinde demir kasa yüklü forklifte bindi. İş arkadaşının forkliftle çatıya kaldırdığı Arısoy, bir anda dengesini kaybederek içine bindiği demir kasayla birlikte aşağı düştü.

Kazayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kasanın altında kalan Arısoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Arısoy'un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

aw441622-01.jpg

Son Haberler
Katolik dünyasının lideri Papa Francis için Vatikan'da görkemli tören
Katolik dünyasının lideri Papa Francis için Vatikan'da görkemli tören
Yenilenebilir enerji çağı başlıyor! Enerji dönüşümünde yeni bir sayfa
Yenilenebilir enerji çağı başlıyor! Enerji dönüşümünde yeni bir sayfa
Batman'da trafik kazası
Batman'da trafik kazası
Adana'da sağanak sele neden oldu! Aracın tekeri çukura düştü
Adana'da sağanak sele neden oldu! Aracın tekeri çukura düştü
Hatay'da yakıt yüklü tanker devrildi
Hatay'da yakıt yüklü tanker devrildi