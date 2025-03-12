Karaman’da feci kaza! Sürücü yaralandı eşi öldü

Kaynak: İHA
Karaman’da feci kaza! Sürücü yaralandı eşi öldü

Karaman-Ereğli Kara yolunun üzerinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada takla atan araçta bulunan sürücü yaralanırken yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karaman-Ereğli Kara yolunun 53. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (78) yönetimindeki 07 HBH 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan eşi Fadime Baykal (82), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili yapılan incelemenin ardından Fadime Baykal'n cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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