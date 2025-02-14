Karaman'da korkutan anlar: Sokak ortasında silahlı çatışma

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karaman'da korkutan anlar: Sokak ortasında silahlı çatışma

Karaman'da sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı. Tedavilerinin ardından Ahmet Burak C. ile yanındaki Coşkun K. ve Kemal H. tutuklandı. Olaya karışan diğer şüpheliler de yakalanmaya çalışıyor.

Olay, çarşamba günü Karaman Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Burak C. aracıyla yolda seyrederken, husumetli olduğu Hakan Can V. ve beraberindekiler, bir araçla yanına yaklaşık pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateşe Ahmet Burak C. ve yanındakiler de karşılık verdi. Çıkan çatışmada Ahmet Burak C. yaralanırken, Hakan Can V.'nin içerisinde bulunduğu araç hızla uzaklaştı.

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Ahmet Burak C. yaralı halde aracını sürerek Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

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Vücuduna 21 saçma isabet eden Ahmet Burak C. ve beraberindeki Coşkun K. ile Kemal H., hastanedeki tedavi sürecinin ardından gözaltına alındı.

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Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman'da korkutan anlar: Sokak ortasında silahlı çatışma

Karaman'da korkutan anlar: Sokak ortasında silahlı çatışma

Karaman'da korkutan anlar: Sokak ortasında silahlı çatışma

Karaman'da korkutan anlar: Sokak ortasında silahlı çatışma

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