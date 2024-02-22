Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'ın Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan kavşakta sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 70 ABH 958 plakalı motosiklet ile kavşakta dönüş yapmakta olan M.A.Ş. idaresindeki 35 AZ 5403 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünün hemen yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili de inceleme başlatıldığı öğrenildi.