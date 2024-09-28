Karaman'da silahlı çatışma

Kaynak: İHA
Karaman'da silahlı çatışma

Karaman'da husumetli iki gurup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olaya karışarak kaçan 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Silahlı saldırı Hürriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde yaşandı. Aralarında eskiye dayalı husumet olduğu ileri sürülen H.B.U. (22) ve M.T.D. (22), 70 ABC 134 plakalı motosikletle cadde üzerinde seyir halindeyken, husumetli oldukları M.Y. ve E.S'nin içinde bulunduğu 70 ABV 800 plakalı çekici araçla karşılaştı.

Bir süre sonra taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada motosiklette bulunan H.B.U. ile M.T.D., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken M.Y. ve E.S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralılarda M.T.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekibi de silahlı çatışmanın yaşandığı caddede boş kovan çalışması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalaya bilmek için çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalar sonunda M.Y. ve E.S. isimli şüphelilerin merkeze bağlı Değirmenbaşı köyünde bir evde saklandığı tespit edildi. Köye giden ekipler 2 şüpheliyi saklandıkları evde kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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