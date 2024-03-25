Karaman’da tarihi eser operasyonu

Kaynak: İHA
Karaman’da tarihi eser operasyonu
Karaman’da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşildere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından O.Ö. ve İ.Ö. adlı şahısların satmak amacıyla evlerinde tarihi eser bulundurduğu yönünde bilgiye ulaşıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, şahısların merkeze bağlı Yeşildere köyündeki evlerine operasyon yaptı. Evde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 515 adet sikke, 100 adet değişik objeler olmak üzere toplam 615 parça malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şahıs, hakkında adli işlem başlatılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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