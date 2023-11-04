Karamanlı Jonh Wick'ten pazar alışverişi videosu

Film karakteri John Wick'e benzerliğiyle daha önce de gündem olan Karamanlı vatandaştan bir paket sigara parasıyla yani 53 lirayla pazardan aldıklarını tek tek saydı.
04 Kasım 2023 Cumartesi
Film karakteri John Wick'e benzerliğiyle daha önce de gündem olan Karamanlı vatandaştan bir paket sigara parasıyla yaptığı pazar alışverişi gündem oldu
Film karakteri John Wick'e benzerliğiyle daha önce de gündem olan Karamanlı vatandaştan bir paket sigara parasıyla yani 53 lirayla pazardan aldıklarını tek tek saydı.