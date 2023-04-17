Karamollaoğlu: Adalet olmadan İslam olmaz

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı üyesi isimlerin bulunduğu cami açılışına Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da katıldı. Cami açılışında konuşan Karamollaoğlu, "Adalet olmadan İslam olmaz" dedi.

Karamollaoğlu: Adalet olmadan İslam olmaz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Hacı Naif Akkuş Cami’sinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşma yapan Temel Karamollaoğlu, "Bizim inancımızın temelinde güzel ahlak yatar… Adalet olmadan, orada İslam olmaz” dedi.

Karamollaoğlu'nun konuşması şu şekilde:

Camiler, İslam cemiyetinin çok ama çok önemli binaları. Hem Müslümanların bir araya gelmesine aynı zamanda ibadetimizi yerine getirmemize vesile olur camiler. İhtişamından çok camilerin konumu önemli. Biz, beş vakit namazı imkan olursa camilerde kılmayı arzu ederiz ama çok büyük camiler genelde çok uzakta oluyor. Genelde ticari hayatın yoğun olduğu bölgelerde oluyor. O camiler ancak bayram namazlarında, cuma namazlarında dolabiliyor ama fonksiyonu gören en çok mahalle camilerdir. Ben bundan dolayı bu hizmeti gerçekleştiren hayır sahiplerimize çok teşekkür ediyorum.

BİZİM İNANCIMIZIN TEMELİ İNŞAAT DEĞİLDİR

Ramazan ayının sonuna yaklaştık, bugün kadir gecesi bu gece. Bizim inancımızın temeli gösteriş değildir. Bina, inşaat değildir… Biz insanları kucaklarız, herkesi kucaklamakla mükellefiz. İnsanları, kendi inancımıza davetle de mükellefiz. Bizim inancımızın temelinde güzel ahlak yatar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ‘ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’; yani demek ki güzel bir ahlak vardı önceden de o ben tamamlıyorum şimdi diyor.

ADALET OLMADAN İSLAM OLMAZ

Güzel ahlakın bir numaralı konusu da adalettir. Adalet olmadan, orada İslam olmaz. Sonra güvence, sadakat gelir, Hehliyet gelir, görevler taksim edilir, feragat gelir, yetim malına sahip çıkmak gelir. Ezan okunmak üzere sözü burada keseyim. Hayır sahiplerini tekrar tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na da inşallah 15 Mayıs’ta kendisini Cumhurbaşkanı olarak kutlamayı da bize nasip diye ümit ediyorum.

İlgili Haberler
Saadet Partisi, İstanbul milletvekili adaylarını tanıttı. Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması
Akşener Atatürk'ün hikayesini anlattı: Recep Çavuş'un torunları 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek
Meral Akşener Mansur Yavaş hakkında konuştu: Sosyal belediyecilik neymiş, izledik
Kılıçdaroğlu'dan İslam ülkelerine vaad
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı