Karamollaoğlu’ndan Fatih Erbakan’a Babasına ihanet eden AKP’ye gitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu,

"CHP'nin oy oranında yükselmediği tespiti var. Milli görüş oyları nereye gitti? Saadet nasıl bir oy kaybı yaşadı?" sorusu soruldu. Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

"Şu anda çok erken bir değerlendirme. Biz suni çıkışlara itibar etmeyiz. Allah rahmet eylesin Erbakan Hocamız, Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak hayata veda etti. Onun arkasından maalesef çocukları, Erbakan Hocamızın bıraktığı emanete doğrudan doğruya ihanet ettiler. Kendilerinin birlikte olması için bir gayret gösterdik biz, ama birçok konular gündeme geldiği için babasına ihanet eden, AKP'ye gitti. Onlarla beraber hareket etti. Bunun altında da birtakım konular yatıyordur. Elbette biz onların durumunu da değerlendiririz. Ama siyasi parti, gerçekler üzerine inşa edilir. Erbakan hocamızın söylemlerini ezberleyip ekranlarda dile getirmek, hocamızın yolunda olmanın işareti değildir."

“ARAYIŞIN İÇİNDE OLMAMIZ TABİİ”

Karamollaoğlu, Meclis'te Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile birlikte grup kurulacağı yönündeki iddialara ilişkin "Geçmişte o gayreti gösterdik ama maalesef bir ittifak sağlanamadı. Şimdi elbette yine Meclis'te grup kurabilmek için birtakım çabalar gösterilecek. Nasıl bir netice alınır, onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi biraz erken konuşmak için. Ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabiidir." dedi.

"KARAR ALMA TOPLANTISI DEĞİLDİ"

Karamollaoğlu, 28 Mayıs akşamı CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmanın sorulması üzerine de "O akşam bir araya gelmemiz tabii bir hadiseydi. Sayın Kılıçdaroğlu, bizleri davet edip hem geçmiş olsun denildi hem de kısa bir görüşme yapıldı. Ama ciddi bir mesele konuşulmadı. O bir araya gelme değerlendirme ya da karar alma toplantısı değildi" diye konuştu.