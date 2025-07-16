Karapınar’da "15 Temmuz etkinlikleri! Yürekler bir oldu

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları anlatan sinevizyon gösterimi izlendi.

Şehit Ömer Halisdemir'e ithafen yazılan "30 Kuş" isimli şiir de Nursel Durman tarafından seslendirildi. Etkinlik, İlçe Müftüsü Dr. Sırrı Fuat Ateş'in yaptığı dua ile devam ederken, saat 00.13'te tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak selalar okundu. Gecede konuşan Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, 15 Temmuz'un Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Program'a İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Serkan Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Önal ile daire amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.