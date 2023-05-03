Karar açıklandı. Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası

İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen'e, 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Karar açıklandı. Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası

Sanatçı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik 'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, bugün karar açıklandı.

10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Gülşen’in geçtiğimiz yıl nisan ayında verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video günler sonra dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

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