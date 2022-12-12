Karar Gazetesi cinsel istismarcıların ve iktidarın peşini bırakmıyor. Bunu gölgeleyen suç ortağı olur

Günlerdir Türkiye'yi sarsan istismar skandalında 'Bu iş gecikme kaldırmaz' çağrılarına rağmen ne duruşma öne alındı ne de gözaltı oldu. Hükümetin, Adalet Bakanı'nın sessizliği rahatsızlığı artırdı. Hakaret suçunda bile 'tutuklama tedbirine' başvurulurken infial yaratan bir konuda izlenen yaklaşım tepkilere neden oldu.

TOPLUM AYAĞA KALKTI BEŞ AY SONRASINA ATILAN DURUŞMA ÖNE ÇEKİLSİN

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını küçük yaşta 'imam nikâhıyla' evlendirmesine ilişkin davada 22 Mayıs'a duruşma konulması tepki çekti. İnfial uyandıran hassas konuda gerçeklerin bir an önce açığa çıkarılması gerektiği belirtildi. Vahim iddialara rağmen gözaltı kararı dahi olmaması da eleştirildi. 'Gülşen şaka yaptı diye delil karartma gerekçesiyle gözaltına alındı. İstismarda bu işletilmiyor' paylaşımları yapıldı.

HUKUKÇULAR: KARARTMA ŞÜPHESİ VAR TUTUKLAMA TEDBİRİ UYGULANMALIYDI

Hukukçular "Sanıklar dışarıda olursa delillerin karatılma ihtimali var. Bu yönde karar verilmesi orantılı olurdu" değerlendirmesinde bulundu. Hükümet kanadından da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan da yargılamaya ilişkin bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. İktidarın tavrına tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Çıkmış 'Bu mesele siyaset üstü' diyorlar. İçimizi yakan bu durum siyasetin ana konusudur. Buna sessiz kalan siyaset suçların ortağı olur" dedi.

ÇOCUK SUSMADI SİZ SUSTUNUZ

Meclis'teki bütçe görüşmelerine de istismar iddiaları damga vurdu. Aile Bakanı Derya Yanık'ın eleştirilere verdiği yanıtta "Dava açılmamış, soruşturma sürecini bilmiyoruz. Kendi başımıza tasarruflar bekleniyor" ifadesini kullanması tepki çekti. Muhalefet Yanık'a sırtını döndü, 'Çocuk susmadı, siz sustunuz' sloganları atıldı.

Altı yaşında bir çocuğun evlendirilip yıllarca tecavüze uğraması infial yarattı. Dava dosyasındaki ses kaydı ve ifadeler vahim olaya şüpheyle yaklaşanlara geri adım attırdı. 5 ay sonraya ötelenen duruşmanın erkene çekilmesi çağrıları karşılık bulmadı. Hakaret ve düşünce suçlarında uygulanan tutuklama tedbiri bu dosyada uygulanmadı. Delil karartma şüphesi gündeme gelirken Kılıçdaroğlu “Rezil bir tertip var” dedi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındayken dini nikâhla evlendirdiği kızı H.K.G.’nin (24) istismar davası ülke gündemine oturdu. Fail Kadir İstekli’ye 67, anne ile babaya 22 yıl istenen davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs’ta yapılacağının açıklanması tepki çekerken Adalet bakanı Bekir Bozdağ’dan konu hakkında açıklama gelmedi. Aile Bakanlığı da BirGün yazarı Timur Soykan’ın haberiyle gündeme gelen olayı 2020’de bilmesine karşın ancak haberden üç gün sonra harekete geçti.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu “Ülke günlerce 6 yaşındaki bir kız çocuğunu evlendirilmesi ahlaksızlığıyla sarsılıyor. Ne yazık ki sayın Aile Bakanı bu vahim olaya 3 gün sonra refleks gösterebiliyor. Hiç kusura bakmayın ne kadınları koruyabildiniz ne de yavrularımızı” dedi. Düşünce ya da hakaret suçlarında işletilen tutuklama tedbirinin yıllar süren organize bir cinsel istismar davasında uygulanmaması eleştiri konusu oldu. Sanatçı Gülşen ve gazeteci Sedef Kabaş’ın yargılanmalarına dikkat çekilerek sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÇAĞRI

Konuya ilişkin Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Hayatımda çok az böyle öfkelendim” dedi. Kılıçdaroğlu, iktidarı eleştirerek “Ben bu tür fetvaları verenlerin tepesine binilsin dedim dinlemediler. Fetva verenleri cesaretlendirdiler” diye konuştu.

“Olayı kapatmak için gösterilen gayretleri nasıl karşılıyorsunuz?” sorusu karşısında Kılıçdaroğlu “Buradaki tablo, birkaç günlük tepki ve infial ile geçilecek bir tablo değil. Burada rezil bir tertip var. Çocuğumuzun ayan beyan ifadelerini inceleme gereği bile duymayan savcıdan sahte kemik ölçümü yaptıran kişilere, olayın vahametini gölgelemek için inancımızı öne süren medya kuruluşlarına ve sosyal medya elemanlarına kadar büyük bir tertip söz konusu. Önce bunu görmek gerekir. Türkiye ayağa kalkmıştır. Bu ülkenin vicdanı, haysiyeti ve geleceği söz konusudur. Şimdi de çıkmışlar ‘bu mesele siyaset üstü’ diyorlar. Bu içimizi yakan, nefesimizi kesen durum bizzat siyasetin ana konusudur. Bunu çözmeyen siyaset, buna sessiz kalan siyaset çok açık söylüyorum; bu suçların ortağı olur” dedi.

CHP lideri “İktidara gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek, yetmez. Kadınları ve çocukları koruyan çok sert ve caydırıcı adımları atacağız. Kimsesin gözünün yaşına bakmayacağız” ifadesini kullandı. “Ben özellikle kadınlara, muhafazakâr ailelerden gelen genç kızlarımıza seslenmek istiyorum” diyen Kılıçdaroğlu “Bu çocuğumuzun gözyaşlarını, çektiği acılarını bir an düşünün. Ailelerinize, çevrenize bu hakikati anlatın. Bu iktidar için her türlü zorbalığa göz yuman kişileri açık biçimde görün. Bunların ne inancımızla ne ortak değerlerimizle ne aileyle ne de maneviyatla bir ilgileri var. Onlar için sadece, tamah ettikleri para, lüks, şatafat ve mevkileri var. Artık yeter diyelim kıymetli evlatlarım” çağrısı yaptı.