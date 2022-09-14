﻿Kararsız Kasım kaybettiriyor!

"Kararsız Kasım" halk arasında; "Mevcut konuda bir türlü karar veremeyen insanlar için şaka yollu söylenir."

Ama her şakada da doğruluk, biraz da mesaj vardır! Değil mi?

Kaldı ki; "En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir" de de çok fazla gerçeklilik vardır!

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O ki kararsızlığın bu denli negatifliğe sebep olduğunu ifade eyledik, misalini de vermek gerek.

Misali de, 2021-2022 Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'un 2022-2023 sezonu ve Avrupa Kupası müsabakaları üzerinden verecek olursak öncelikle ve özellikle başarının baş mimarı teknik direktör Abdullah Avcı'dan başlamak en doğrusudur.

Çünkü ben diyeyim "İşin başı önemlidir." Siz söyleyin "Balık baştan kokar!"

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Geride bırakılan sezondaki kadrodan 15'e yakın ismi öyle veya böyle kapı dışı eylerken, 13 futbolcuyu ise içeriye "buyur" eden Trabzonspor'da bu işlerin başında tamamen Abdullah Avcı vardır. Bunu Trabzonspor'u yönetenler de "Hocamız söyler, ister, biz yaparız." diyerek de her defasında zikir eyliyorlar zaten.

Bunun gelen-giden sayısındaki fazlalık "Şampiyonluk kazanmış bir kadrodan başarı bekleniyor ise yapısı ile fazla oynamamak gerekir." gerçeğine ters düşen bir uygulama olduğunu en baştan söylemezsek, yanlışlık ederiz!

Sonra da gelen-giden trafiğindeki bu karışıklık Abdullah Avcı'nın da başını döndürmüş olmalı ki, Avrupa'da 3, Süper Lig'de ise 6 maçın kadrolarına ve oyun anlayışına bakıldığında, kendisini adeta "Kararsız Kasım" durumuna düşürmüştür.

Hani denir ya, "Nerde bolluk, orda yokluk!" diye. Bu epeyce de hocanın içine düştüğü bolluktan meydana geliyor olsa gerek!

Ama ne kadar bolluk olursa olsun, Nwakaeme'nin yokluğunun tüm bolluğa bedel olduğu da tüm çıplaklığı ile ortada! O'na alternatif olurmuş gibi transfer edilen Trezeguet'in bal yapmayan yaban arısı misali olması da ayrı bir handikap!

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Yeri gelmiş iken Trabzonspor camiasının tepeden tavana kadar içine girdiği, ama bir türlü de çıkamadığı bir durumu kötü gidişatın bir parçası sayma adına ifade etmek gerekir. O da Trabzonsporlular şampiyonluk havasından halâ çıkamamış ve ayakları yerden kesilmiş vaziyette devam eder olmasıdır!

Öncelikle geçen yıl her şeyin Trabzonspor lehine cereyan etmesi ile de gelen bu başarının sarhoşluğundan kurtulmak gerekiyor. Aksi takdirde iki sezon öncesinin şampiyonu Beşiktaş'ın bir sonraki sezondaki örneği kayıtlarda yer alıyor!

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O ki "bal yapmamaktan" söz eyledik, başta kaptan Uğurcan olmak üzere geçen sezon bolca bal verenlerin kovanlarının da boşalmış olduğunu tespit eylemekte yarar var!

Adana maçında Trabzonspor defansına ters köşe yaptırarak N'Diaye'ye gol attıran Yusuf Sarı'nın kapı dışı edilip, Yusuf Erdoğan'ın tercih edilmesi acaba sadece soyadı (!) özelliğinden mi kaynaklanmıştır?

Defansın ortasından topla birlikte herkesi peşine takıp gelen bir zamanların genç iken alınmayan Arsinsporlu Samet'in yerine milyon Euro'luk yabancıların yerleştirilmesinin neresi doğrudur?

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Ezcümle, iki sezondaki en büyük fark şudur:

Geçen sezona başlamadan 4 hafta önce kadrosunu oluşturmuş bir Trabzonspor'un yerini bu yıl 3'ü Avrupa'da olmak üzere 8 maç oynarken transferi sürdüren bir takım almıştır.

Böyle bir takımda da bu durumun sebep olduğu sonuçlarla ilgili olarak öncelikle yönetenler ve teknik adam kendilerini sorgulamalıdırlar.

Sayın Abdullah Avcı da, "Kafamızı kaldırarak, herkes kendini sorgulamalı." derken de sanırım öncelikle bu iki alandakileri kast eylemiştir!

Son bir dip not:

Trabzon'daki yerel gazetelerden birinin Trabzonspor'un bu sezonki maçlarından sonra attığı başlık olan "Sürpriz Kadro" ifadesini, "Hocanın kararsızlığı" olarak değiştirsek aynı anlamı taşımaz mı?

Herkesin önerisi ve beklentisi: "Nasıl başlarsa hep öyle gitmez." beklentisini kenara koyarak, bunun genel de "Nasıl başlar ise öyle gider." olduğu gerçeğinin bilinmesi ve de Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sürecindeki kararlılığına öyle veya böyle dönmesidir.