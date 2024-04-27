Arda Güler parıl parıl parladı. Milli yıldızın Real Madrid'deki resitalini Volkan Aliakar yazdı

Çok bekledik sonunda kavuştuk.

Milli futbolcumuz Arda Güler dünya devi Real Madrid'de ilk kez bir lig maçında 11'de sahne aldı.

6 Temmuz'da imza atmıştı dünya devine. Peş peşe yaşadığı şanssız sakatlıklar, ardından Carlo Ancelotti'nin tercihi nedeniyle yaklaşık 10 ay bekledik milli yıldızımızı doyasıya izleyebilmek için.

Şu ana kadar hep 3-5 dakika görebilmiştik. Buna rağmen Celta Vigo karşısında 5 dakika sahne almış, golünü atmıştı. Osasuna karşılaşmasında da yine 5 dakikada tek fırsat yakalamış, orta sahadan attığı şutta topun direkten dönmesiyle ayakta alkışlanmıştı. Ama biz içimize sindire sindire izlemek istiyorduk.

Real Sociedad deplasmanı kısmetmiş.

Karşılaşmaya sağ kanatta başladı Arda Güler. Rotasyonlu bir kadroda parıl parıl parlıyordu Real Madrid'de. Topu her ayağına alışında Carlo Ancelotti'ye mesaj gönderir gibiydi.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde sahneye çıktı sihirli ayak. İlk kez kendisini sol kanada attı, kendisini unutturup fileleri havalandırdı.

Bir pozisyon yetti Milli yıldızımıza. Bir geldi, pir geldi. Hepimiz aynı anda vurduk o topa. Tüm Türkiye ayaktaydı gol sonrası.

Sadece biz değil Real Madrid'in yıldızları da 19 yaşındaki Türk oyuncunun golüyle sevinçten havalara uçtu.

Barcelona ile oynanan El Clasico sonrası evine davet ettiği Real Madrid'in yıldızlarıyla mangal yapıp, halay çekmişti. Yine hepsinin yüzünü güldürdü. Belli ki çok seviliyor takımda.

Ayağına sağlık çocuk. Nice gollerini izlemek dileğiyle.

İlk yarıda itirazdan sarı kart gören Arda sonrası kırmızı kartın eşiğinden döndü. Bunu gören Ancelotti de Arda'yı 68. dakikada oyundan çıkarıp Vinicius Juniors'u sahaya sürdü.

90 dakika bitiminde maçın adamı seçilen Arda Güler göğsümüzü kabarttı.

Real Madrid; Arda Güler'in golüyle 1-0 kazandı şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Puanını 84'e yükselten dünya devi, bitime 5 hafta kala maç fazlasıyla en yakın rakibi Barcelona'nın 14 puan önünde zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı.