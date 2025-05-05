Karasu ve Fırat Nehri’nin debisi yükseldi

Erzincan'da etkili olan yağmur nedeniyle Karasu ve Fırat Nehri'nin debisi arttı.

Nisan ve mayıs ayında yağan yağmur Erzincan'da etkili oluyor. Yaklaşık 1 haftadır aralıklı devam eden yağışlar nedeniyle Erzincan'dan geçen Karasu ve Fırat Nehri'nin debisi arttı, kuruyan dereler sel sularıyla taştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları bölge genelinde sağanak yağışlarla birlikte sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.