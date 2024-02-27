Karavan bağlı otomobil şarampole uçtu

Kaynak: İHA
Karavan bağlı otomobil şarampole uçtu
Konya'nın Karapınar ilçesinde arkasında karavan bağlı şekilde giden otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 8. kilometresinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, İngiltere'de yaşayan gurbetçi Onur E. hakimiyetindeki arkasına karavan bağlı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçtikten sonra şarampole uçtu.

Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans gönderildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.

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