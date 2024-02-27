Karavan bağlı otomobil şarampole uçtu

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 8. kilometresinde gerçekleşti.
Alınan bilgiye göre, İngiltere'de yaşayan gurbetçi Onur E. hakimiyetindeki arkasına karavan bağlı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçtikten sonra şarampole uçtu.
Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans gönderildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.