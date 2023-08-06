Karavancılara 'tahliye edin' tebligatı

Antalya'da, Konyaaltı Sahili'ne sıfır noktada park halindeki yaklaşık 50 karavana belediye tarafından tahliye tebligatı gönderildi. Karavan sahipleri ise tahliye edilseler de mahalle aralarında yaşamaya devam edeceklerini söyledi.

KAYNAK: DHA
Karavancılara 'tahliye edin' tebligatı

Antalya'nın farklı noktalarında özellikle pandemi döneminden bu yana sayıları her geçen yıl biraz daha artan karavan tatilcileri şikayetlere konu oluyor. Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesinde ya da sahil bandında park halindeki karavanların çevreye rahatsızlık verdiğini öne süren mahalleli ile zaman zaman karavancılar arasında gerginlik yaşanıyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin karavan park çalışması sürerken, parkın araç sayısının ihtiyacı karşılayamayacağını iddia eden karavan sahipleri ise mahalle aralarında park ettikleri karavanlarında yaşamaya devam ediyor.

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SABAH TEBLİGATLA UYANDILAR

Konyaaltı Sahili'ne sıfır noktada park halindeki sayıları 50'yi geçen karavanlarda yaşayanlara Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gece saatlerinde tebligat gönderildi.

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Karavanların camına bantla yapıştırılan tebligatta Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu'nun kararı gerekçe gösterilerek karavanların kent içinde gelişigüzel park ve bekleme yapmasının yasak olduğu bildirildi.

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Karavan sahiplerine 5 gün süre verildiğinin belirtildiği tebligatta, “Kaldırmadığınız takdirde aracınızın çekileceği tarafınıza tebliğ olunur" ifadeleri yer aldı.

Karavan sahiplerinden Necdet Bayındıran, “Sabah bir uyandım, cama tebligat asılmış. Burayı boşaltmamızı istiyorlar. Bu kadar insan nereye gidecek? Beni buradan çıkarsalar bile gider bir mahalle arasına park eder yaşamama devam ederim. Gidecek yerim yok" diye konuştu.

Bir başka karavan sahibi Mustafa Fatih Özeren, Avrupa Birliği standartlarında karavan parkın yapılması gerektiğini söyledi.

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