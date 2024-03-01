Karavanda yaşayan adam ölü bulundu

Kaynak: İHA
Karavanda yaşayan adam ölü bulundu
Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi'nde bulunan bir araç parkındaki minibüste yaşayan Feridun T. (78) isimli vatandaş ölü olarak bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karavan ve araçların park yeri olan bir alanda uzun süredir bir minibüste yaşadığı bilgisi edinilen 78 yaşındaki Feridun T.'nin bir arkadaşı yanına uğrayınca yaşlı adamın cevap vermediğini fark etti. Hemen 112 Acil ekiplerini arayan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda Feridun T.'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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