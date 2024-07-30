Karavanla gezen çiftin otoyoldaki çöplere tepkisi: 'Biz ne zaman eğitileceğiz?'

Sena Özkan
Karavanla gezen çiftin otoyoldaki çöplere tepkisi: 'Biz ne zaman eğitileceğiz?'

Karavanıyla gezen Fuat ve Oya Sakin çifti, Bursa - Eskişehir otoyolunda biriken çöp ve kirliliği kaydederek “Biz ne zaman eğitileceğiz?” notuyla sosyal medyada paylaştı. Çiftin çevre duyarlılığı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karavanıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerini gezen Fuat ve Oya Sakin çifti, Bursa - Eskişehir otoyolunda karşılaştıkları çöp ve kirliliği kaydederek sosyal medyada paylaşım yaptı. Çiftin “Biz ne zaman eğitileceğiz?” notuyla paylaştığı video, çevre duyarlılığı konusunda büyük yankı uyandırdı.

ekran-resmi-2024-07-30-19-32-25.png

Videoda, yol kenarlarında biriken çöp yığınları ve kirlilik açıkça görülüyor. Fuat ve Oya Sakin, bu manzaraya tepki göstererek, toplumsal bilinçlenmenin ve çevre eğitiminin önemine dikkat çekti. Paylaşımlarında, çevreye duyarlılığın artırılması ve insanların doğaya daha saygılı davranmaları gerektiğini vurguladılar.

ekran-resmi-2024-07-30-19-32-50.png

Çiftin bu anlamlı ve düşündürücü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yaygınlaştı ve birçok kullanıcı tarafından desteklendi. Fuat ve Oya Sakin’in çevre duyarlılığı ve toplumsal bilince yaptığı katkı, geniş bir kitle tarafından takdir edildi. Bu olay, çevre kirliliği ve toplumsal eğitimin önemine dair farkındalığı artıran bir örnek olarak kaydedildi.

Son Haberler
Tramvayın çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı Yerel Haberler
Tramvayın çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı
Ev sahibi ve kiracılar artık o parayı ödemeyecek. Yargıtay'dan emsal karar Ekonomi
Ev sahibi ve kiracılar artık o parayı ödemeyecek. Yargıtay'dan emsal karar
Arkadaşını bıçaklayıp, cep telefonu ile görüntüsünü çekti Gündem
Arkadaşını bıçaklayıp, cep telefonu ile görüntüsünü çekti
Tesla, yazılım sorunu nedeniyle 1,8 milyondan fazla aracını geri çağırıyor Otomotiv
Tesla, yazılım sorunu nedeniyle 1,8 milyondan fazla aracını geri çağırıyor
Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti
Fenerbahçe uzaklardan yediği golle şok oldu Spor
Fenerbahçe uzaklardan yediği golle şok oldu
Mete Gazoz son 16'da Spor
Mete Gazoz son 16'da