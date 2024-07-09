Karavanların sahil işgali sona eriyor

Halka açık alanlara park edilen karavanlar, İstanbulluların en büyük şikayetlerinden biri haline geldi.

Şikayetler üzerine Maltepe Sahili'ndeki karavanlara İBB ekiplerince müdahale edildi.

ÖNCE TEBLİGAT YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce sahil şeridindeki kamuya açık alanlarda uzun süreli park halinde olan karavanların çekilmesi için ihbarda bulunmuştu.

Yazılı ihtarın ardından 5 Temmuz Cuma günü Maltepe Belediyesi de sahil şeridindeki ceplerde park halindeki araçlara tebligat astı.

Uyarılara rağmen kaldırılmayan karavanlar, İBB ve Maltepe Belediyesi ekiplerince çekilerek Yediemin Otoparklarına götürüldü.

KARAVAN SAHİBİ İSYAN ETTİ

Karavan sahibi olan Özgür Merhemci ise uygulamadan şikayet etti. Merhamci, "Bizi zaten işgalci yaptılar sağ olsunlar. Ben de diyorum ki o zaman ücretli yapın, parasını ödeyelim. Orhangazi Parkı'na gidelim diyoruz. Günlük 400 lira diyorlar. Abonman yapalım diyoruz 'yer yok' diyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık.

Gördüğünüz gibi çekiyorlar milletin malını gasbediyorlar resmen kırarak dökerek. Götüreceğiz bir yere koyacağız bakalım.

Karavan parkı yapılıyor ama şu anda 400-500 kişi sırada bekliyormuş. Yer göstermek yok. Göl kenarına gideriz Jandarma gelir, ormana gideriz ormancı gelir. Buraya geliriz zabıta gelir. Nereye koyacağız biz bunları?" ifadelerini kullandı.