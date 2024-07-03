Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı artıyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kategori 4" seviyesine düşürülen Beryl Kasırgası, dün gece Jamaika'nın başkenti Kingston'un yaklaşık 480 kilometre güneydoğusunda etkili oldu, saatteki hızı 240 kilometreye ulaştı ve kuzeybatı istikametinde hareketine devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kasırganın yarın Cayman Adaları üzerinde, 5 Temmuz'da ise Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda etkili olacağı ifade edildi.

Kasırganın vurduğu Karayip ülkelerinde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, Grenada'da üç, St. Vincent ve Grenadinler'de bir, Venezuela'da ise iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkedeki durumun ciddiyetini vurgulayarak, evlerin ve diğer yapıların büyük oranda zarar gördüğünü söyledi. Jamaika Başbakanı Andrew Holness, halka kasırga konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

Belize'de de, Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında yer alan bir Karayip ülkesi olarak, kasırga tehdidine karşı uyarılarda bulunuldu. Kasırganın şiddetinin önümüzdeki günlerde değişiklik gösterebileceği ve Karayipler'in merkezine ve Jamaika'ya doğru ilerlerken gücünü koruyacağı tahmin ediliyor.