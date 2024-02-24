Karayolunda arızalanan otomobile TIR çarptı: 1 ölü

Manisa’nın Kula ilçesinde İzmir istikametine seyir halinde olan Y.Y. kontrolündeki otomobil arızalanınca Esenyazı kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde durdu.

Araç sürücüsü Y.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan E.Y. ile Ömer Faruk Y.’ye arızalanan aracı tamir etmek istedikleri sırada A.K idaresindeki TIR çarptı.

Feci kaza sonucu araç sürücüsü Y.Y. ile E.Y. kazayı yara almadan atlatırken, TIR otomobilden yaklaşık 10 metre öteye fırlayan Ömer Faruk Y. olay yerinde feci şekilde can verdi

Kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve alkollü olduğu öğrenilen TIR sürücüsü A.K., gözaltına alındı.