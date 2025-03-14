Karayolunda çiftetelli oynayanlara ceza yağdı!

Kaynak: İHA
Karayolunda çiftetelli oynayanlara ceza yağdı!

Düzce'de gençler, araçlarını karayolu kenarına çekip müzik dinleyerek yolda çiftetelli oynadılar. Ehliyetlerine el konulan gençlere 24 bin 895 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi D100 Karayolunda 5 araç sürücüsü araçlarını yol kenarına park ederek müzik açıp yolda oynamaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Polis ekipleri karayolunda uygunsuz şekilde parklanma yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçların olduğu görüntülere istinaden yapılan incelemelerde, ihlali gerçekleştiren 5 araç sürücünü tespit etti.

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Tespit edilmiş araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunun muhtelif maddelerini ihlalden toplam 24 bin 895 idari trafik cezası uygulandı.

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Ayrıca, sürücülerin sağlık raporu alınana kadar sürücü belgelerine de el konuldu.

Karayolunda çiftetelli oynayanlara ceza yağdı!

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