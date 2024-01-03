Karda buzda düşmemek için nasıl yürünmeli? Uzmanlardan öneriler geldi

Kaynak: İHA
Karda buzda düşmemek için nasıl yürünmeli? Uzmanlardan öneriler geldi
Uzmanlardan kış aylarında kırık-çıkık vakalarına karşı uyarlar geldi. Uyarılarda, “Karlı ve buzda düşmeye karşı penguen yürüyüşü yapın” denildi.

Kış aylarında kar ve buzlanmanın yol açtığı kayma ve düşme kazaları, kırık ve çıkık gibi ciddi yaralanmalara neden olabileceği bildirildi. Uzmanlar, bu riskleri azaltmak için vatandaşları bilgilendirdi.

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Kar yağışının ardından buz tutan yollar ve kaldırımlar, yürüyenler için tehlikeli olabiliyor. Bu nedenle, her kış hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinde, düşmeye bağlı kırık, çıkık ve burkulma gibi vakalar artıyor.

Buz üzerinde düşenlerde en çok el ve ayak bileği, kalça, omuz bölgesi burkulmaları ve kırılmaları meydana geliyor. Uzmanlar, buz üzerinde yürürken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

“BUZLU VE KARLI ZEMİNDE PENGUEN GİBİ YÜRÜYÜN”

Uzmanlar, buzlu ve karlı zeminde nasıl yürümeniz ve nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

“Doğada bize iyi bir örnek olan penguenler gibi yürümeliyiz. Penguenler yürürken vücutlarını ve dizlerini hafifçe bükük ve biraz da öne doğru eğik tutarlar, ellerini ve ayaklarını serbestçe yanlara açarlar, yürürken ayaklarını vücut hizalarında değil, yanlara doğru açık tutarlar. Yürürken başka şeylere de dikkat etmeliyiz, örneğin, elimizdeki telefona bakıp onunla ilgilenerek yürümemeliyiz. Telefonumuza odaklanırsak, düşersek kontrolü kaybedebiliriz. Elimizde çok fazla poşet taşımamalıyız, çünkü yürürken vücudumuzun dengesini bozarlar. Ve kesinlikle ellerimizi cebimize sokarak yürümemeliyiz”

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