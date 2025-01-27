Karda kayan otobüste can pazarı! Panik anları kamerada

Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak istinat duvarına sürterek duran yolcu otobüsünde, 5’i çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yaşanan panik anları ise yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAZA, GEÇİT KÖYÜ MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 20.00 civarında Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde gerçekleşti. Zekeriya Y. idaresindeki, Erzurum-Trabzon seferini yapan ve Ali Osman Ulusoy firmasına ait olan 61 AU 083 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak istinat duvarına sürterek durabildi. Kazanın etkisiyle otobüsün camları kırılırken, 5’i çocuk 14 kişi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular, farklı bir otobüsle yollarına devam etti.

GÜMÜŞHANE VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, hastanede yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Baruş, tedavi altına alınan 14 yaralının kısa sürede taburcu edileceğini söyledi.

PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kazanın ardından otobüste yaşanan panik anları yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, koridor ve koltukların üzerinin cam parçalarıyla dolduğu, çocukların ağladığı anlar yer aldı.