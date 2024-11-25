Karda mahsur kalan 1 kişi yaşamını yitirdi

Malatya'da kar nedeniyle mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Malatya'da, meteorolojik uyarıların sonrasında başlayan kar yağışı, şehirde ulaşımı büyük oranda etkiledi .Yoğun kar yağışının sürdüğü kentte çok sayıda araç kapanan yollarda mahsur kaldı. Yağışların ve tahliyelerin sürdüğü kentte şu ana kadar Hekimhan, Darende, Arapgir ilçelerinde çeşitli yol ve güzergahlarda araçları ile mahsur kalan 787 vatandaşın kurtarıldığını açıklayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya- Kayseri ile Sivas kara yolarının ulaşama kapandığını duyurdu.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Malatya Valisi Yavuz yaptığı açıklamada, Darende ile Hekimhan ilçe kırsalında çobanlık yaparken mahsur kalan 5 kişiye zorlu bir mücadelenin ardından ulaşıldığını, hastaneye kaldırılan 1 kişinin ise kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini kaydetti.