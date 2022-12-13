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Kardan Mürekkep Londra'dan ödülle döndü

Prof. Dr. Halil Değertekin'in "Muhacirler" adlı kitabından uyarlanan, 1915'teki Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin yaşadıkları zor günleri ve acıları anlatan, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kardan Mürekkep" belgeseli, "London City Film Festivali"nde "En İyi Uzun Metraj Belgesel" ödülünü kazandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:13
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Kardan Mürekkep Londra'dan ödülle döndü

Kardan Mürekkep Londra'dan ödülle döndü
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Bu yıl yedincisi düzenlenen İngiltere'nin bağımsız film festivallerinden "London City Film Festivali"nde kazananlar açıklandı. 1914- 1917 yılları arasında Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan iç göçün hikâyesini anlatan ve TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kardan Mürekkep" belgeseli, "London City Film Festivali"nde "En İyi Uzun Metraj Belgesel" ödülünü kazandı.

1915'teki Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin yaşadıkları zor günler anlatılıyor.

Prof. Dr. Halil Değertekin'in "Muhacirler" isimli belge-romanından uyarlanan "Kardan Mürekkep" belgeseli, 1915'teki Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin yaşadıkları zor günleri ve acıları anlatıyor. Rusların bölgeye gelmesiyle birlikte kış koşullarında evlerini terk edip, kimi zaman soğuktan kimi zaman da açlıktan ve hastalıktan ölen yaklaşık 700 bin insanın öyküsünü anlatan dramatik belgeselin kış çekimleri, zorlu şartlar altında gerçekleşti.

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan belgeselin yapımcılığını Cafer Şanal, yönetmenliğini ise Nurtaç Erimer'in üstleniyor. Belgeselin çekimleri 50 kişilik teknik ekip, 7 oyuncu ve 123 kişilik yardımcı oyuncu kadrosuyla Bitlis ve Muş çevresinde gerçekleştirildi.

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