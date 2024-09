Kardashian'dan eğlenceli paylaşım

Reality şov yıldızı Khloé Kardashian, kızı True ve yeğeni Chicago ile geçirdiği bir "spa günü"nü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kardashian, çocukların bu özel günde geçirdiği eğlenceli anları hayranlarıyla paylaşarak, hem keyifli hem de sevimli bir aile günü yaşadıklarını gözler önüne serdi.

40 yaşındaki Khloé, Instagram hikayesinde paylaştığı fotoğraflarda, 6 yaşındaki kızı True ve aynı yaştaki yeğeni Chicago’nun açık pembe yüz maskeleri takarken dudaklarını büzüp kameraya poz verdikleri anları sergiledi. İki kuzenin, pembe fiyonklu kafa bantlarıyla barış işareti yaparken gülümsedikleri anlar ise takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Kardashian ayrıca hayranlarını Snapchat hesabından bu anların daha fazlasını izlemeye davet etti. "Snapchat'imden izleyin" ifadesini ekleyerek takipçilerine daha fazla içerik sundu.

Khloé, eski sevgilisi Tristan Thompson ile paylaştığı çocukları True ve 2 yaşındaki oğlu Tatum’un yanı sıra aile üyeleriyle geçirdiği keyifli anların sık sık paylaşılmasıyla biliniyor. Bu son paylaşımda da True’nun kuzeni Chicago’nun yüzüne maske uyguladığı ve kızların tırnaklarına bakım yaptırdıkları kareler yer aldı.

EĞLENCE DOLU DANS GÖSTERİSİ

Spa gününün yanı sıra kızların birlikte yaptıkları dans gösterisi de Khloé’nin paylaşımlarına konu oldu. High School Musical 2’nin popüler şarkısı “I Don’t Dance” eşliğinde senkronize dans eden True ve Chicago, hem annelerini hem de takipçilerini neşelendirdi. Kardashian, bu anların altına “Onların @zipnbear partisinde!!!” yazısını ekleyerek, kızların eğlenceli parti deneyimini de gözler önüne serdi.

Khloé ayrıca True’nun oyuncak ayısının, kızlarla aynı pijamayı ve saç bandını taktığı bir fotoğrafı da paylaştı. Bu sevimli karede, ayının gözlerinin salatalık dilimleriyle kaplı olduğu ve yanında cilt bakım ürünleri ile tırnak cilalarının bulunduğu görüldü. Kardashian, bu eğlenceli anları hayranlarına sunarken, takipçilerini bir kez daha Snapchat’e yönlendirdi.

Bu keyifli spa günü, Kardashian’ın geçtiğimiz hafta kız kardeşi Kim Kardashian ile çocuklarının okula gitme anlarını paylaştığı gönderiden sonra geldi. True, Chicago, Psalm ve Tatum’un bir arabada birlikte gülümseyerek verdiği poz, aile içindeki yakın bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

KHLOÉ KARDASHİAN KİMDİR?

Khloé Kardashian, 27 Haziran 1984 doğumlu Amerikalı televizyon yıldızı, iş kadını ve sosyal medya fenomenidir. Kardashian, aile üyeleriyle birlikte rol aldığı "Keeping Up with the Kardashians" adlı reality şov sayesinde dünya çapında tanınmış bir isim haline gelmiştir. Kardashian ailesinin en küçük üyelerinden biri olan Khloé, şovun büyük başarısı sayesinde kendi kişisel markasını ve işlerini de büyütmeyi başardı.

Khloé, moda sektöründe oldukça aktif olup, özellikle Good American adlı denim markasıyla dikkat çekmektedir. Bu markayı kurarken amaçladığı şey, kadınların beden olumlama hareketini desteklemek ve her bedenden kadına hitap eden giysiler sunmaktır. Good American’ın geniş beden aralığı ve vücut şekillerine uygun tasarımları, moda dünyasında büyük ses getirdi.

Kardashian, 2016 yılında basketbol oyuncusu Tristan Thompson ile ilişkisiyle de magazin dünyasının sıkça gündemine geldi. Bu ilişkiden iki çocukları olan çift, inişli çıkışlı bir aşk hayatı yaşamış olmasına rağmen, Khloé çocuklarının babasıyla dostane bir ilişki sürdürmeye özen göstermektedir.

Televizyon kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça etkili olan Khloé, milyonlarca takipçiye sahip. Instagram ve Snapchat gibi platformlarda sık sık aile yaşamı, fitness rutinleri ve iş projeleriyle ilgili paylaşımlar yaparak, hayranlarıyla yakın bir bağ kuruyor. Ailesine olan bağlılığı, eğlenceli kişiliği ve iş dünyasındaki başarısı, Khloé Kardashian’ı hem iş dünyasında hem de popüler kültürde önemli bir figür haline getirmiştir.