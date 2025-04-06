Ümraniyespor ile Pendikspor yenişemedi

Kaynak: İHA
Ümraniyespor ile Pendikspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Central Hospital Ümraniyespor evinde Pendikspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

ÜMRANİYESPOR 0 PENDİKSPOR 0

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Göktuğ Hazar Erel

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser (Ali Turap Bülbül dk. 67), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Barış Ekincier dk. 81), Dimitri Cavare, Serkan Göksu (Engjell Hoti dk. 24), Jurgen Bardhi, Benny (Cebio Soukou dk. 67), Poyraz Yıldırım, Lucas Joao

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Melih Okutan, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Furkan Apaydın, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Pendikspor: Emre Koyuncu, Stelios Kitsiou (Berkay Sülüngöz dk. 74), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Djordje Denic, Yonathan del Valle (Mete Kaan Demir dk. 61), Emeka Eze (Samet Asatekin dk. 74), Jetmir Topalli (Mustafa Pektemek dk. 88)

Yedekler: Erdem Canpolat, Erden Kayra Aydın, Tarık Tekdal, Tunç Ataç, Efe Sayhan

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Sarı kartlar: Engjell Hoti, Cebio Soukou (Ümraniyespor)

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